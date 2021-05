Korhogo: coopération transfrontalière Côte d’Ivoire-Mali la gestion des ressources naturelles partagées sur la table - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Korhogo: coopération transfrontalière Côte d’Ivoire-Mali la gestion des ressources naturelles partagées sur la table Publié le jeudi 6 mai 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Rencontre transfrontalière

Une rencontre transfrontalière entre les autorités administratives, forestières et sécuritaires frontalières de la région de Sikasso au Mali et des régions du Poro, de la Bagoué et du Folon en Côte d’Ivoire sur la gestion des ressources naturelles partagées a eu lieu le jeudi 29 avril 2021, à l’hôtel Rose Blanche de Korhogo au Nord de la Côte d’Ivoire. Tweet

Une rencontre transfrontalière entre les autorités administratives, forestières et sécuritaires frontalières de la région de Sikasso au Mali et des régions du Poro, de la Bagoué et du Folon en Côte d’Ivoire sur la gestion des ressources naturelles partagées a eu lieu le jeudi 29 avril 2021, à l’hôtel Rose Blanche de Korhogo au Nord de la Côte d’Ivoire.« De façon générale, la rencontre avait pour objectif de faire un diagnostic de la problématique de la gestion des ressources naturelles transfrontalières entre la Côte d’Ivoire et le Mali et de proposer des solutions adéquates et applicables » ont déclarés Diakalya Konaté secrétaire exécutif de la commission nationale des frontières de Côte d’Ivoire et Ladji SOGOBA directeur national des frontières du MALI.



Un communiqué conjoint a sanctionné les travaux de cette rencontre internationale dont entre autres « La Côte d’Ivoire et le Mali doivent procéder à l’accélération du processus de matérialisation de la frontière, renforcer la sécurisation de la bande frontalière, assurer la tenue régulière des rencontres entre les autorités administratives frontalière, rendre effective la couverture du réseau télécom et audiovisuel dans la bande frontalière » Et la création des Groupements Locaux de Coopération transfrontalière par les collectivités décentralisées.



Puis l’’élaboration d’une convention locale de gestion des ressources naturelles transfrontalières Des présentations relatives à la gestion des frontières ont été présentées par le coordonnateur du Programme frontière de l’Union Africaine et la GIZ en appui à ce programme frontière Gérôme DAKOUO, la Direction Nationale des Frontières du Mali, la Commission Nationale des Frontières de CI.



Suivi des présentations du Colonel Gué Tiadé, conseiller technique du Directeur Régional des Eaux et Forêts de la région du Poro et de la Bagoué de la Côte d’Ivoire. La seconde par le Colonel Major Michel KOLOMA, chef de division aménagement des aires de conservation de la faune et de son habitat à la Direction Nationale des Eaux et Forêts du Mali. Elles ont respectivement porté sur l’état des lieux de la gestion des ressources naturelles partagées dans la bande frontalière commune.



Aly OUATTARA