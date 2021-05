Appui à la décentralisation au Mali : Le Plan opérationnel 2021 révisé est mis sur orbite. - abamako.com

Appui à la décentralisation au Mali : Le Plan opérationnel 2021 révisé est mis sur orbite. Publié le jeudi 6 mai 2021

© aBamako.com par AS

Lancement du programme d`appui à la décentralisation

Mardi , le 04 Mai 2021. Bamako. Le Ministre de l`Administration Territoriale et de la Décentralisation a présidé la cérémonie de lancement du programme d`appui à la décentralisation. Tweet

La signature du Plan Opérationnel (PO) 2021 révisé du Programme d'appui à la décentralisation (PAD ) a été faite par le secrétaire général du ministère de l’administration territoriale en charge de la décentralisation, Adama Sissouma et le représentant de l'ambassade du Royaume du Danemark, Niels Bossen. C’était le mardi dernier dans les locaux du département en charge du dossier, sous le regard vigilant du ministre lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga.



Financé par le Royaume du Danemark à hauteur d'un peu plus d'un milliard de Fcfa, la révision de ce plan devra prendre en charge l'appui à l'organisation des missions spéciales complémentaires d'enrôlement des non-inscrits et des renouvellements biométriques des nouveaux majeurs au Recensement administratif à vocation d'état-civil (Ravec) dans les communes de notre pays.



Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, la révision du PO 2021 a pour objectif principal de permettre aux Maliens de 18 ans et plus au premier trimestre 2021, non encore inscrits, ayant des indéterminées ou des besoins de mise à jour de leurs données biométriques au Ravec, de pouvoir les compléter. Les objectifs spécifiques de la mission portent sur le rapprochement du dispositif d'enrôlement au plus près des citoyens; la consolidation du Ravec à travers une couverture du territoire national en matière d'enrôlement et l'attribution d'un identifiant unique à chaque personne recensée.



André SEGBEDJI