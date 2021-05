Sortie de crise au Mali, le ministre de l’Administration territoriale; Abdoulaye Maiga : " Nous avons la volonté ferme d’organiser les élections" - abamako.com

Sortie de crise au Mali, le ministre de l'Administration territoriale; Abdoulaye Maiga : " Nous avons la volonté ferme d'organiser les élections" Publié le jeudi 6 mai 2021

© aBamako.com par A.S

Le ministre de l`Administration Territoriale et de la Décentralisation réunit des acteurs politiques autour du processus électoral

Bamako, le 30 Janvier 2021. Le ministre de l`Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant- Colonel, Abdoulaye MAIGA a réuni des acteurs politiques autour du processus électoral dans les locaux de son département. Tweet

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a été interpellé ce jeudi 6 mai 2021, par MM. Diarra et Adama Fomba, membres du Conseil national de transition (CNT) au sujet des élections, de l'organisation territoriale, de l'organe unique de gestion des élections et des préalables avant la tenue des élections.



Sur l'organisation réellement des scrutin et l'intérêt de l'organisation territoriale, le ministre a affirmé que le gouvernement à une volonté ferme d'organiser les élections à bonne date.



Concernant les réorganisations territoriales, selon Abdoulaye Maïga, c'est une mission du gouvernement de la transition évoquée dans le programme d'action gouvernementale du Premier ministre



Sur l'organe unique de gestion des élections, le ministre de tutelle a affirmé qu'il ne fait pas partie de la vision de la Transition. ''Je ne pense que l'organe de gestion soit un remède aux maux du pays'', a-t-il ajouté.

Il a également fait noter que la certification des élections par la Minusma et par l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour.



