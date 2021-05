Dialogue social : Le Président Bah N’DAW à l’écoute du M5-RFP ! - abamako.com

Dialogue social : Le Président Bah N'DAW à l'écoute du M5-RFP ! Publié le jeudi 6 mai 2021 | Présidence

Le Président de la Transition, S.E.M Bah N’DAW, Chef de l’État a reçu en audience, ce jeudi 06 mai au Palais de Koulouba, une délégation du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), conduite par son Président, Dr Choguel Kokala MAIGA. C’était en présence du Premier ministre, M. Moctar OUANE, Chef du Gouvernement et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Mohamed Sidda DICKO.



Cet entretien s’inscrit dans le cadre du dialogue social avec les forces vives de la Nation. Les autorités de la Transition manifestent ainsi leur volonté et leur disponibilité à se mettre à l’écoute de toutes les forces politiques et civiles du pays. Cette rencontre qui intervient quelques semaines après celle avec les Familles fondatrices, les Chefs coutumiers et les leaders religieux, a été marquée par deux interventions.



Le Président du Comité Stratégique du M5-RFP, Dr Choguel Kokala MAIGA a, après les civilités d’usage, présenté la vision de son mouvement par rapport à la conduite de la Transition. Il a évoqué entre autres la lutte contre la corruption, l’audit du patrimoine foncier de l’État, la révision consensuelle et inclusive de la constitution, la sécurisation du territoire national.



A son tour, le Chef de l’État s’est réjoui des échanges fructueux avec ses hôtes du jour. Le Président Bah N’DAW a saisi l’occasion pour solliciter l’accompagnement du M5-RFP pour la réussite de la Transition.



Aussi, faut-il le rappeler, cette audience entre dans le cadre d’une série de rencontres entamées par le Chef de l’État afin d’insuffler une nouvelle dynamique au climat social dans le pays.