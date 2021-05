Mairie du District : La construction d’une unité de transformation des déchets en énergie en vue - abamako.com

Mairie du District : La construction d'une unité de transformation des déchets en énergie en vue Publié le jeudi 6 mai 2021 | Le 22 Septembre

Ce projet a pour objectif de contribuer à la résolution du problème de gestion des ordures du District de Bamako ; de faire en sorte que les déchets constituent une valeur ajoutée de part sa construction dans la production énergétique au Mali entre autres

La mairie du District de Bamako a tenu le mardi 4 mai dernier, dans sa salle de délibération, une session extraordinaire, sous la présidence de Mme Camara Fatoumata Traoré, 1ère adjointe au Maire du District de Bamako, en présence du représentant du SAER, Abdoulaye Sogoba, porteur du projet, ainsi que les conseils du District.



Deux points essentiels étaient inscrits à l’ordre du jour de la présente session extraordinaire, il s’agit notamment, l’examen et l’adoption du projet de protocole d’accord, entre la Mairie du District et la Société Energy Solution Systèmes, pour la réalisation d’une Centrale de transformation des déchets solides en Energie, à Bamako ; ainsi que l’approbation du don de deux camions bennes offerts par la Métropole du Grand Lyon.



Cette donation de deux camions bennes de la Métropole du Grand Lyon qui rentre dans le cadre de la coopération décentralisée va renforcer la Mairie du District dans son combat d’assainissement de la ville de Bamako. Cet équipement en moyen de transport constitue un ouf de soulagement pour les services techniques de la Mairie.



Selon Mme Camara Fatoumata, l’assainissement est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Dans ce cadre, dira-t-elle, d’énormes efforts ont été fournis par la Mairie du District, aussi bien que les communes, pour réussir la mission essentielle, qui est attendue d’elle, avec l’appui des plus hautes autorités du pays, celle du transport des déchets des dépôts de transit vers la décharge finale, non encore opérationnelle.



Parlant de la gestion des déchets solides qui exposent les populations à des conditions défavorables de santé publique et de développement durable, le besoin de disposer d’une stratégie valorisante de gestion des déchets solides s’avère, selon Mme la maire, indispensable en vue d’atteindre les objectifs et accroitre la production d’électricité.



L’initiative du projet de réalisation et de gestion de l’unité de transformation des déchets solides en énergie par la Mairie du District avec ses partenaires découle du fait que la couverture énergétique du Mali, en général et de la ville de Bamako, est très peu satisfaisante. Selon la 1ère adjointe au maire, à travers ce projet, la Société « Energy Solution Système », envisage de produire de l’énergie, à hauteur de 40 Mega Watt, qui sera versée dans le patrimoine de EDM Sa pour combler le déficit énergétique, par la transformation des déchets produits dans la ville de Bamako. C’est à juste titre que la Mairie du District avait initié ce projet de Protocole d’Accord avec la Société « Energy Solution Système » pour le bonheur des populations de Bamako, a-t-elle informé.



Au cours de cette session les participants ont été édifiés sur les objectifs, les avantages du projet pour la ville de Bamako par le porteur du dossier. Selon le représentant du SAER, Abdoulaye Sogoba, le présent projet a pour objectif de contribuer à la résolution du problème de gestion des ordures du District de Bamako ; de faire en sorte que les déchets constituent une valeur ajoutée de part sa construction dans la production énergétique au Mali entre autres.



