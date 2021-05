Ras bath interpellé par les policiers du 5è Arrondissement - abamako.com

Des policiers du 5è Arrondissement sont allés au domicile du porte-parole du Collectif pour le développement de la république (CDR) ce jeudi 6 mai 2021 et l'ont instruit de les suivre. L'information a été rendue publique par le secrétaire général dudit collectif.

"Je me dirige à l'instant vers le 5 Arrondissement ", a publié sur sa page Facebook le secrétaire général Boubacar Yalcoue.



Pour l'instant, nul ne sait la cause de l'interpellation du chroniqueur. Toutefois, une plainte des syndicats de la magistrature avait été déposé le mardi 04 mai contre Mohamed Yousouf Bathily pour outrage à magistrat.



M.S