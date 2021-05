Note trimestrielle de la MINUSMA (janvier-mars 2021) sur les violations et abus de droits de l’homme au Mali: 421 abus des droits de l’Homme, dont 106 meurtres ou exécutions sommaires ou extrajudiciaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Note trimestrielle de la MINUSMA (janvier-mars 2021) sur les violations et abus de droits de l’homme au Mali: 421 abus des droits de l’Homme, dont 106 meurtres ou exécutions sommaires ou extrajudiciaires Publié le jeudi 6 mai 2021 | L’Indépendant

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la MINUSMA

Le Directeur de la Division Droit de l’Homme de la MINUSMA M. Guillaume Ngefa a animé une conférence de presse, le jeudi 06 juin 2019 à 11H00 au Quartier général de la MINUSMA Tweet

La Division des droits de l’homme et de la protection (DDHP) de la MINUSMA a dans son rapport couvrant la période de janvier à mars 2021, déploré la détérioration de la situation sécuritaire, marquée surtout par des atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Ce sont 421 violations de droits de l’Homme ayant causé la mort de 106 personnes qui ont été documentées par la MINUSMA. Laquelle pointe un doigt accusateur aux groupes terroristes, aux milices, aux mouvements signataires et aux FAMa ainsi que leurs partenaires d’être à l’origine de ces abus.







Source: l’Indépendant