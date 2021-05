Mali : Halima Cissé et ses neuf bébés mobilisent les Maliens et l’expertise marocaine - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Mali : Halima Cissé et ses neuf bébés mobilisent les Maliens et l’expertise marocaine Publié le vendredi 7 mai 2021 | Franceinfo

© Reuters par YOUSSEF BOUDLAL

Un des nonuplés vu dans une couveuse à la clinique privée d`Aïn Borja, à Casablanca, au Maroc, le 5 mai 2021.

Tweet

Les autorités maliennes ont participé à la prise en charge de cette grossesse rarissime.



La Malienne Halima Cissé a donné naissance à neuf bébés, au lieu des sept attendus, dans un établissement privé marocain le 4 mai 2021. "Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la maman se portent tous bien", a fait savoir par communiqué le Dr Fanta Siby, la ministre malienne de la Santé et du Développement social.



Les nonuplés, dont le plus petit pèse 500g, resteront "sous surveillance pendant deux à trois mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint un poids mature", a déclaré à l'AFP le professeur Youssef Alaoui, directeur médical de la clinique Ain Borja à Casablanca. Le praticien n'a pas confirmé si ces naissances établissaient un nouveau record mondial. Le dernier en matière de grossesse multiple remonte à 2009, rappelle l'AFP. Il est détenu par l'Américaine Nadya Suleman, alias "Octomum", devenue maman de huit bébés à 33 ans.