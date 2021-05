Mali : le président de la transition Bah N’Daw reçoit les responsables du M5 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : le président de la transition Bah N’Daw reçoit les responsables du M5 Publié le vendredi 7 mai 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Bah N`Daw, le président de transition du Mali, le 25 septembre 2020.

Tweet

Le président malien de la transition Bah N’Daw a rencontré jeudi à Bamako pour la première fois le M5, mouvement qui a contribué à la chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Le porte-parole du M5 a été très critique à l’égard de la transition en cours et a demandé une rectification.



Devant le président de la transition, le porte-parole du M5 a affirmé que le régime actuel ne va pas dans la bonne direction, alors que le pays est déjà fragilisé. Le M5 préconise une rectification.



« Un certain nombre de mesures s’imposent, a estimé Choguel Maïga. Parmi lesquelles la lutte implacable contre la corruption, la réduction du train de vie de l’Etat, la transparence et la redevabilité à tous les niveaux. »