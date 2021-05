Après avoir dépose un préavis de grève: La Synergie des syndicats de la police nationale réçue par le ministre de la sécurité - abamako.com

Après avoir dépose un préavis de grève: La Synergie des syndicats de la police nationale réçue par le ministre de la sécurité Publié le vendredi 7 mai 2021 | Nouvel Horizon

Le mercredi 5 mai 2021 dans les locaux du ministère de la sécurité et de la protection civile, ont été reçus les syndicats de la police nationale par le ministre Modibo Koné. Les sujets ont porté sur les diverses revendications des syndicats notamment , la prime COVID, les avancements, le cas de certains retraités, les conditions de vie et de travail des éléments du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) et la relecture de certaines dispositions des textes, entre autres.





En effet, depuis le 29 Avril, les syndicats de la police nationale formant une synergie ont déposé un préavis de grève de 72 heures sur la table du gouvernement allant du 24 au 26 mai prochain. En premier point, les syndicats exigent au gouvernement, l’adoption des textes relus de la Police Nationale notamment: du projet de statut et son décret d’application, du projet de décret fixant les conditi(…)





IBREHIMA KONE



NOUVEL HORIZON