Processus de rectification de la transition: Le M5 RFP prévoit de nouvelles mobilisations après la fête du ramadan pour « sauver le pays » Publié le vendredi 7 mai 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A.S

Grand Rassemblement du M5-RFP

Bamako, le 10 juillet 2020, le Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a organisé un grand rassemblement pour demander le départ du Président IBK. Tweet







C'est à travers un point de presse tenu après la rencontre entre les membres du M5-RFP (Mouvement du 5 juin rassemblement des Forces patriotiques) et le président de la transition Bah N’DAW hier que l’annonce a été faite.





Pour la première fois depuis le début de la transition et depuis sa prise de fonction a la tête de l’état, le président de la transition, Bah N’DAW a reçu hier jeudi 06 Mai 2021 les membres du comité stratégique du M5-RFP avec à leur tête leur président, Choguel Kokalla Maïga. Apres des échanges ou les langues se sont déliées et ou le chef de l’état a souhaité (…)





A.C.T



Source: nouvelhorizonmali