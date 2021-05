Cadre stratégique permanent (CSP) : Le nouvel instrument de paix crée par la CMA et la plateforme à Rome, hier - abamako.com

Cadre stratégique permanent (CSP) : Le nouvel instrument de paix crée par la CMA et la plateforme à Rome, hier
Publié le vendredi 7 mai 2021 | Nouvel Horizon

Les ennemis jurés d’hier sont aujourd’hui dans une dynamique de développement sur divers plans. Ainsi, c’est dans la capitale italienne que la Coordination des Mouvements de l’Azawad(CMA) et la plateforme des Mouvements du 14 juin 2014 d’Alger ont adopté hier jeudi 6 mai 2021 après deux jours de travail, une déclaration commune dite ‘’DECLARATION DE ROME’’ qui met sur orbite le Cadre Stratégique permanent (CSP) qui devient ainsi opérationnel après l’annonce de sa création en avril dernier.’’ Ce fut un grand moment pour chanter aujourd’hui avec nos frères de la plateforme en pressens du ministre des Affaires Étrangères de M.Luigi DE MAIO’’, a témoigné Bilal Ag Chérif de la CMA.





Des leaders de la CMA et de la plateforme étaient en effet réunis à Rome le mercredi et hier jeudi 6 mai 2021 pour analyser la situation sécuritaire du pays et prendre des mesures qui s’imposent pour le retour définitif de (..)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON