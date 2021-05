"Les site dédiés aux le déversement des ordures ont été vendus", dixit Mme Haidara Bernadette Keita, Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement devant le CNT - abamako.com

Publié le vendredi 7 mai 2021 | aBamako.com

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Photo: Ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, Mme Bernadette Keïta





Mme Haidara Bernadette Keita, la ministre de l'environnement et de l'assainissement était face aux membres du Conseil National de Transition (CNT) ce Jeudi 06 mai 2021. Répondant qui aux questions orales de cette assemblée, elle a révélé devant le CNT la vente des sites réservés pour le dépôt des ordures. ''Les site dédiés aux le déversement des ordures ont été vendus"



Ces ventes concernent les lieux de dépôt des décharges pour les déchets de la rive droite et de la rive gauche . Questionnée par un membre du CNT sur comment, quand et par qui ces sites de transit d'ordures ont été vendus, Mme Haïdara a affirmé qu'elle ne saurait dire qui a vendu ces sites qui est un ressort du département des collectivités territoriales selon elle. Impuissante face ces ventes la ministre a évoqué le problème foncier du Mali qui demeure un grand souci pour le pays.



M.S

aBamako.com