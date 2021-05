Le Président de la transition reçoit à Koulouba, le nouveau chef de la MINUSMA - abamako.com

Le Président de la transition reçoit à Koulouba, le nouveau chef de la MINUSMA Publié le vendredi 7 mai 2021

Le Président de la transition a reçu ce matin en audience ce vendredi 07 Mai 2021 à Koulouba, le nouveau chef de la MINUSMA, El Ghassim WANE



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact du nouveau de la MINUSMA, El Ghassim WANE, arrivé à Bamako il y a de cela deux jours, avec le Président de la transition, Bah N'DAW.



Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur l'évolution de la situation et les efforts déployés en vue de mener à bien la transition et de faire avancer le processus de paix. La rencontre a été vraiment fructueuse selon le chef de la MINUSMA car elle a permis aux deux personnalités de discuter des efforts et initiatives en cours visant à promouvoir une transition aussi inclusive que possible, mais aussi des efforts qui visent à poser les jalons de la refondation de l'Etat.



