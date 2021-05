Mali: Banque Atlantique finance la première usine de transformation de beurre de Karité - abamako.com

Mali: Banque Atlantique finance la première usine de transformation de beurre de Karité
Publié le vendredi 7 mai 2021 | aBamako.com

Banque Atlantique, filiale du groupe BCP (Maroc), a pris part, en compagnie des sociétés Omnium Invest SA et Endeavour Mining, au financement de la construction de Mali Shi, la première usine de transformation de beurre de Karité au Mali, pour un montant total s’élevant à 2.755 milliards de FCFA. Mali Shi intervient dans la collecte et la transformation des noix de Karité en beurre.



La cérémonie officielle d’inauguration s’est déroulée le 11 mars 2021 sous la présidence de Monsieur Harouna NIANG, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, en présence de personnalités du monde politique et des affaires, notamment des membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que des représentants de la Banque Mondiale. Y ont également pris part Messieurs Habib BLEDOU et Simballa SYLLA, respectivement DG de Banque Atlantique et d’OMNIUM Mali / MALI SHI.



Dotée d’une capacité de production de 14 000 tonnes de beurre par an, l’usine prévoit un chiffre d’affaires annuel de plus de 16,8 millions USD (9,2 milliards de FCFA) ainsi que la création de 128 emplois directs et 120 000 indirects, ciblant essentiellement des femmes du monde rural, collectrices de noix.



A travers ce financement à hauteur de 1.981 milliards de FCFA, Banque Atlantique apporte son soutien au secteur agricole malien, et en particulier à la chaîne de valeur du karité, dans le cadre d’une démarche globale d’accompagnement de projets structurants à fort impact social, en adéquation avec l’engagement solidaire et citoyen du groupe BCP.



Avec une production de plus de 200 000 tonnes par an, le Mali est le 2ème producteur de beurre de karité dans le monde. Le Pays fournit également près de 20 % de l’offre mondiale d’amandes de karité.



