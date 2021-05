Refondation du Mali : Le RFP réclame indirectement un second DNI - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Refondation du Mali : Le RFP réclame indirectement un second DNI Publié le vendredi 7 mai 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Rencontre entre le président de la transition et le M5 RFP

Bamako, le 6 mai 2021 le Président de la Transition du Mali chef de l’Etat, Bah N’DAW, a reçu en audience, au Palais de Koulouba le Mouvement M5 RFP Tweet

Reçu hier au palais de Koulouba par le président de la transition Bah N’daw, le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) emmené par son porte-parole Choguel Kokalla Maiga, a une fois encore signifié qu’il est jusqu’ici resté sur sa soif insatiable. Pour ce mouvement à l’origine de la chute du régime IBK, le Dialogue National Inclusif tenu en décembre 2019 est obsolète parce qu’inapte à sa vision du Mali nouveau.



Devant le président N’Daw, Choguel Kokalla Maïga a plaidé pour l’organisation des assises nationales pour la refondation devant aboutir à un large consensus national sur les grandes préoccupations de la Nation ainsi qu’à la conclusion d’un Pacte national de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. Ce, afin d’obtenir une trêve globale (politique, sécuritaire, syndicale, sociale et économique, etc.) et créer un climat d’apaisement, de sérénité, de confiance mutuelle. Autant dire que les recommandations issues du dialogue national inclusif sur lesquelles s’appuie pourtant la politique du gouvernement actuel, n’ont guère satisfait le M5-RFP dans ses ambitions quelque peu démesurées.



André SEGBEDJI