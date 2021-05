Sortie de crise au Mali : le Médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, attendu à Bamako, ce dimanche 09 mai. - abamako.com

Sortie de crise au Mali : le Médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, attendu à Bamako, ce dimanche 09 mai. Publié le vendredi 7 mai 2021

Conférence de presse de la délégation de la CEDEAO en fin de mission à Bamako

Bamako, le 12 Janvier 2021, la délégation de la CEDEAO conduite par Goodluck Jonathan, en fin de mission, a animé une conférence de presse à l`Hôtel Salam.

L'ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, séjournera au Mali du 09 au 12 mai 202 dans le but de s'enquérir de l'évolution de la transition et ce, conformément aux Résolutions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali.



Il sera accompagné par Mme le Ministre chargée des Affaires étrangères du Ghana, Présidente du Conseil des Ministres de la CEDEAO, du Président de la Commission de la CEDEAO, du Commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO.



La MINUSMA et la MISAHEL participeront activement à la mission.



Au cours de son séjour, la délégation aura des consultations avec les différentes parties prenantes de la transition au Mali ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux du pays.



Une conférence de presse à laquelle la presse nationale et internationale est conviée mettra un terme à la mission. La Représentation permanente de la CEDEAO au Mali.



M.S