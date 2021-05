Président N’DAW et Société civile : Concordance totale sur la nécessité d’une Transition réussie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Président N’DAW et Société civile : Concordance totale sur la nécessité d’une Transition réussie Publié le vendredi 7 mai 2021 | Présidence

© aBamako.com par A S

Rencontre entre le président de la transition et le M5 RFP

Bamako, le 6 mai 2021 le Président de la Transition du Mali chef de l’Etat, Bah N’DAW, a reçu en audience, au Palais de Koulouba le Mouvement M5 RFP Tweet

Dans le cadre du dialogue social avec les forces vives de la Nation, le Président de la Transition S.E.M Bah N’DAW a reçu, ce vendredi 07 mai 2021 au Palais de Koulouba, le Conseil National de la Société civile du Mali.



C’était en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Moctar OUANE.







Dans son adresse au Chef de l’Etat, le Président du Conseil National de la Société civile Bouréima Allaye TOURE, a exprimé la volonté constante de son organisation au renforcement de l’unité nationale. « Les acteurs de la société civile ont une volonté réelle de jouer pleinement et de manière constructive leur mission dans ce contexte de transition en apportant de la matière d’enrichissement à l’action gouvernementale et d’œuvrer de toutes ses forces pour que l’indispensable dialogue inclusif siée», a déclaré Bouréima Allaye TOURE. Avant de rappeler que le conseil national de la société civile et les forces vives de la Nation expriment leur volonté pour une transition stable et réussie au Mali.







Le Président N’DAW après avoir écouté ses hôtes, les a remerciés d’avoir répondu à son invitation. Le Chef de l’Etat leur a aussi exprimé son attachement profond à l’apaisement du pays, avant de les inviter à prier pour le Mali.