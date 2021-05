Mali : deux gardes forestiers maliens tués dans deux attaques - abamako.com

Mali : deux gardes forestiers maliens tués dans deux attaques Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

Deux agents des services des eaux et forêts (gardes forestiers) ont été tués et un autre blessé dans deux attaques dans la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué ce vendredi des sources sécuritaires concordantes à Bamako et à Koulikoro.

La première attaque a visé le poste de Guetela (ouest de Bamako) et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée à ce niveau.

Celle survenue dans la forêt classée de Nana Kéniéba (sud-ouest de Bamako) a malheureusement fait 2 morts et un blessé grave, selon les sources.

Les gardes forestiers sont fréquemment la cible des attaques ces dernières années dans ces deux zones.