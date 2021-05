Pour un prêt de 3 millions FCFA qui date depuis 2013 : Mamadou Oumar Sidibé traîne deux de ses ex-camarades politiques devant la justice - abamako.com

Pour un prêt de 3 millions FCFA qui date depuis 2013 : Mamadou Oumar Sidibé traîne deux de ses ex-camarades politiques devant la justice Publié le samedi 8 mai 2021

Le torchon brûle toujours entre les anciens camarades du PRVM fasoko à savoir Mamadou Oumar Sidibé et deux ses ex-compagnons politiques notamment Ousmane Sangaré (candidat à la dernière élection législative) et Amadou Coulibaly tous de la commune I.

De quoi s’agit-il ? Selon nos sources, ces deux personnes ont contracté en tous un prêt de 3 500 000 fcfa auprès de Mamadou Oumar Sidibé afin de financer des activités dans le cadre de la promotion du parti.



“Lors des élections législatives de 2013, j’ai contracté auprès de lui un crédit de 2 millions fcfa pour la campagne. En 2014, face à mon incapacité de rembourser, c’est lui-même qui m’a dit de laisser tomber avec comme argument que le parti bénéficie désormais du financement public, que ces deux millions fcfa seront imputés de cette aide de l’Etat. Depuis lors, il n’a jamais réclamé mais maintenant lorsque nous lui avons fait débarquer de la présidence du parti, il transporte l’affaire devant le tribunal de la commune I et j’ai fait opposition auprès de cette même juridiction” nous a déclaré Amadou Coulibaly. Pour lui, c’est pareil aussi pour les 1 500 000 fcfa, un crédit qu’il a contracté en 2013 avec son ami politique Ousmane Sangaré auprès de Mamadou Oumar Sidibé.



Pour un autre militant du Prvm Fasoko, la démarche de Sidibé s’explique «par le fait que ces deux personnes font partie de ceux qui ne reconnaissent plus son autorité dans le parti. Il fait du chantage pour leur faire changer d’avis mais il a tiré à terre».



De l’autre côté, nos tentatives pour joindre le président Mamadou Oumar Sidibé ont été vaines. Mais un de ses plus proches collaborateurs a été catégorique.



“C’est vrai que je suis au courant de cette histoire, ces deux individus veulent jouer au plus malin et ça ne passera pas car ils ne sont pas les seuls à s’endetter auprès du président, mais en faisant de la résistance, leur attitude dépasse tout entendement. Ces montants-là seront payés car les engagements de remboursement existent toujours, c’est pourquoi le président a utilisé la voie judiciaire pour recouvrer son dû” nous a expliqué un proche collaborateur de Mamadou Oumar Sidibé.







K.THERA