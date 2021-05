Insécurité : 03 militaires tués et 05 autres blessés dans une explosion au passage de leur véhicule - abamako.com

Soldats maliens en patrouille.

Le chef d’état major des armées informe l’opinion nationale et internationale que ce vendredi 07 mai 2021, aux environs de 12h25, un engin explosif improvisé EEI a explosé au passage d’un véhicule militaire au centre d’entraînement de Hombori, occasionnant la mort de 03 militaires des forces armées maliennes et 05 blessés



Le concours de l’opération Barkhane a permis l’évacuation des 05 blessés sur le rôle 2 du camp FIRHOUN de Gao. Le chef d’état major général des armées salue cette disponibilité de Barkhane et se réjouit de la coopération entre les deux forces



Le chef d’état major général des armées présente ses sincères condoléances aux familles et compagnons d’armes des victimes et prie pour le repos de leurs âmes .



Par ailleurs, il souhaite prompt rétablissement aux blessés et réitère toute sa confiance aux forces armées maliennes qui, de jour comme nuit, ne ménagent ni de leur temps ni de leurs efforts pour venir à bout de la nébuleuse terroriste et permettre la sécurisation des populations et des biens.

