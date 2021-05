Affaire d’outrage aux magistrats: Me Kassoum TAPO appelle les fans de Rasbath à calmer le jeux - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Affaire d’outrage aux magistrats: Me Kassoum TAPO appelle les fans de Rasbath à calmer le jeux Publié le samedi 8 mai 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature à Koulouba

Bamako, le 31 Juillet 2020 s`est tenue à Koulouba une réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature. Photo: Me Kassoum TAPO. Tweet

Le procureur du tribunal de grande instance de la commune a décerné un mandat de dépôt contre Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath. Cette incarcération a suscité des manifestations du côté des fans de Ras Bath.



Dans un message, diffusé très tard dans la nuit sur les réseaux sociaux, Me Kassoum Tapo, un des avocats de Ras Bath, a appelé les fans du chroniqueur au calme sous peine de se retirer du dossier. Il a rappelé que c’est en restant derrière la loi que la précédente affaire, qui mettait en cause Ras Bath et autres, a eu gain de cause. Aussi, c’est en restant derrière la loi qu’ils auront gain de cause dzns cette autre affaire.



Me Tapo a rassuré que jusque là, les procédures ont été respectées.



Il a précisé que ni Ras Bath, ni autre personne n’est au-dessus de loi, que même lui, Me Kassoum Tapo, doit se soumettre devant la loi. Il a ajouté que le procureur a décerné le mandat de dépôt à cause du comportement des fans de Ras Bath.





Fsanogo

Articles associés aBamako.com

Pour outrage à magistrat : Mohamed Youssouf Bathily placé sous mandat de dépôt