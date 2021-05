Pour outrage à magistrat : Mohamed Youssouf Bathily placé sous mandat de dépôt - abamako.com

Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath

Après avoir été auditionné par les juges en présence de son avocat, le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath à été placé, ce vendredi 7 mai 2021, sous mandat de dépôt par le tribunal de grande instance de la commune IV pour outrage à magistrat. Après l’annonce de cette décision du tribunal, les partisans du porte-parole du CDR se sont dirigés vers la maison centrale d’arrêt de Bamako où ils ont exprimé leur déception.



Rappelons que Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath a été interpellé jeudi par les policiers du 5 ème arrondissement suite à une plainte du syndicat libre de la magistrature (SYLMA) et du syndicat autonome de la magistrature (SAM).



Notons également que deux autres plaintes ont été déposées contre Mohamed Ali Bathily, le père de Mohamed Youssouf Bathily, et Me Kassoum Tapo, tous les deux avocats.



M.S