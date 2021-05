A quand la vérification de le gestion de l’ère IBkaienne - abamako.com

A quand la vérification de le gestion de l'ère IBkaienne
Publié le dimanche 9 mai 2021

Les maliens qui rêvaient d'un nouveau Mali après le coup d'état du 18 août 2020 qui a renversé le régime corrompu d'Ibrahim Boubacar Keita peuvent aller se rhabiller. depuis l'avènement du régime Kaki, personne ne parle plus de l'audit de la gestion désastreuse d'IBK, des premiers ministres Boubou Cissé, et Soumeylou Boubeye Maiga, des directeurs des structures étatiques/ et ou état et des actions telles que l'impôt, l'ACI, le PMU Mali, la caisse des retraités, l'Agefau. Le plus grave c'est le silence assourdissant du SYLMA et du SAM qui tirent actuellement sur tout ce qui bouge, sur les 3 milliards 500 qui se sont évaporés à l'hôtel des finances sous le Dr Boubou Cissé comme ils l'ont eux mêmes dit dans un communiqué conjoint quand ce dernier avait menacé de couper le salaire des magistrats le jour durant lesquelles ils ont grevé



