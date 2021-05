Harmonisation des grilles de salaires : la rencontre entre les syndicats de l’éducation et des membres du gouvernement accouche d’une souris - abamako.com

Harmonisation des grilles de salaires : la rencontre entre les syndicats de l'éducation et des membres du gouvernement accouche d'une souris Publié le dimanche 9 mai 2021

Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont été reçus, le vendredi 07 mai 2021, dans la salle de réunion de l’AMALAN, à la demande du ministre de l’Education nationale, accompagné de deux de ses collègues, à savoir les ministres de la Fonction publique et du Travail et celui de l’Economie et des Finances. Les échanges ont porté sur l’harmonisation des grilles de salaires de la tenue d’une conférence sociale. Mais, cette rencontre n’a pas pu faire avancer les débats. Elle a plutôt accouché d’une souris.



Le ministre de l’Education et ses collègues ont expliqué, en effet, la position du gouvernement qui consiste à aller vers une harmonisation des grilles de salaires susceptible de mettre fin à la disparité entre les travailleurs. Ils ont également évoqué l’idée de l’organisation d’une conférence sociale.



En retour, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont précisé leur position qui est l’application totale de l’article 39 portant statut du personnel de l’enseignement primaire, secondaire et de l’éducation préscolaire en toute circonstance. Sur la question de l’harmonisation, les syndicats refusent la remise en cause de leurs acquis syndicaux.



Concernant la conférence sociale, les syndicats n’ayant pas participé à l’atelier préparatoire, ils ont décidé de ne pas participer à cette conférence.



Par ailleurs, vue la position exprimée par le gouvernement, les syndicats de l’éducation invitent les enseignants à la mobilisation et à la résistance pour défendre leur acquis.



