Agenda Bamako, 20 au 22 mai – Découvrez en avant-première les hautes personnalités annoncées au XXIe Forum de Bamako, dédié à la Transition au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Agenda Bamako, 20 au 22 mai – Découvrez en avant-première les hautes personnalités annoncées au XXIe Forum de Bamako, dédié à la Transition au Mali Publié le dimanche 9 mai 2021 | africapresse.paris

© aBamako.com par mouhamar

Abdoullah COULIBALY, Promoteur du Forum de Bamako

Tweet

Placé sous le haut patronage du Président de la Transition, Son Excellence Bah Ndaw, qui prononcera le discours d’ouverture, le XXIe Forum de Bamako se déroulera dans la capitale malienne du 20 au 22 mai 2021 à l’Hôtel Azalaï Salam. Pas moins de sept ministres de la Transition et d’importantes personnalités du monde économique y sont annoncés, comme Diadié Sankaré, le nouveau Président du CNPM (Conseil National du Patronat du Mali).

.



À l’initiative d’Abdoullah Coulibaly, son fondateur, le XXIe Forum de Bamako se déroulera cette année à la fois en présentiel et en distanciel (par visioconférence) du 20 au 22 mai dans la capitale malienne à l’Hôtel Azalaï Salam. Le thème : « Développement durable et capital humain : bilan et priorités opérationnelles pour la Transition au Mali ».



Le thème s’est imposé en raison de la nouvelle donne que connaît le Mali depuis le coup d’État du 18 août dernier et la démission du Président Ibrahim Boubacar Keita. La Transition politique, prévue pour durer dix-huit mois, devrait d’ailleurs s’achever avec l’organisation de nouvelles élections présidentielles et législatives, fixées au 27 février 2022.



Manifestation unique en son genre en Afrique, le Forum de Bamako est placé cette année sous le haut patronage du Président de la Transition, Son Excellence Bah Ndaw, qui prononcera le discours d’ouverture. La Conférence inaugurale sera donnée dans la foulée par le Professeur Alioune Sall, Directeur de l’Institut des futurs africains.