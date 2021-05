CAN (F): 45 pays engagés, un record ! - abamako.com

News Sport Article Sport CAN (F): 45 pays engagés, un record ! Publié le lundi 10 mai 2021 | Footafrique.com

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (CAN) avec les 44 pays engagés. Cette édition de la CAN Féminine, prévue au Maroc en 2022, sera la première organisée sous le format de 12 équipes. 44 pays ont confirmé leur participation aux éliminatoires. Il s’agit d’Ethiopie, du Kenya, du Rwanda, d’Ouganda, du Burundi, du Djibouti, d’Erythrée, du Soudan du Sud, de Tanzanie, du Soudan, d’Afrique du Sud, du Zimbabwe, de l’Angola, de Namibie, du Botswana, d’Eswatini, du Mozambique, du Malawi, de Zambie, du Mali, du Sénégal, de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau, du Libéria, de Mauritanie, de Sierra Leone, du Nigéria, du Ghana, de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Cameroun, du Congo, de RD Congo, du Gabon, de Centrafrique, du Sao Tomé, de Guinée-Equatoriale, de Tunisie, d’Algérie et d’Egypte. Le Maroc, pays hôte, est déjà qualifié.