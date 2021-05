Montée en puissance du M5 RFP: Difficile choix de Bah N’Daw entre la junte et le Mouvement - abamako.com

News Politique Article Politique Montée en puissance du M5 RFP: Difficile choix de Bah N’Daw entre la junte et le Mouvement Publié le lundi 10 mai 2021 | Infosept

Rencontre entre le président de la transition et le M5 RFP

Bamako, le 6 mai 2021 le Président de la Transition du Mali chef de l’Etat, Bah N’DAW, a reçu en audience, au Palais de Koulouba le Mouvement M5 RFP Tweet



Enfin le mur de méfiance, voire de mépris qui était érigé entre le Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP et le gouvernement de transition semble s’effondrer à la faveur d’une rencontre entre le Président Bah N’Daw et les leaders dudit mouvement. Désormais entre le marteau de la junte, sa bienfaitrice et l’enclume du M5RFP, le mouvement insurrectionnel qui a sonné le glas du régime « ploutocratique » d’IBK et face à l’histoire, Bah N’Daw semble enfin opter pour le peuple à travers le M5 RFP afin de faire une sortie honorable au terme de la transition. La rencontre entre le Président de la transition et le Mouvement du 5 juin avait l’allure d’une rectification du maladroit tir tendant à écarter ce mouvement de toutes les instances de décision de la transition, alors même qu’il a consenti d’énormes sacrifices pour l’avènement d’un Mali nouveau. Est-ce le début de l’implication véritable du M5 RFP à la gestion de la transition ? A quand la dissolution du Gouvernement et du CNT, deux légitimes revendications du Mouvement du 5 juin ? Bah N’Daw va-t-il finalement tourner le dos à la junte pour réaliser une union sacrée autour du Mali ? Quid des autres revendications du M5 RFP ?



C’est dans une atmosphère empreinte de solennité, de courtoisie et de mutuel respect, ce jeudi 6 mai 2021, que le Président de la Transition Bah N’Daw a rencontré une forte délégation du M5 RFP, conduite par le président de son comité stratégique, Choguel Kokala Maiga. Cette rencontre s’est tenue à quelques encablures de la fin de la trêve que le Mouvement du 5 juin s’est imposé pour permettre à la Ummah Islamique de passer un bon mois de carême et surtout une bonne fête de ramadan. La rencontre entre ces deux pans de la gestion de la transition, bien que tardive, eu égard à la gravité de la situation, est venue à point nommé, car elle décrispera à coup sûr les relations, devenues tumultueuses, entre le gouvernement de la transition et le M5 RFP, à qui on attribue la paternité de la victoire sur le régime corrompu d’IBK. Bah N’Daw désamorce une bombe, car le M5 RFP avait donné rendez-vous à ses militants, sympathisants et à tous les citoyens épris de justice, dans la rue après la fête.



C’est sans nul doute pour anticiper un éventuel remous politique que le Président de la transition, pris de panique, a vite sollicité une rencontre avec le dit mouvement afin d’éviter que le pays ne s’embrase. Au cours de cette importante rencontre, deux discours ont dominé les échanges, celui de Choguel Kokala Maiga, président du comité stratégique du M5 et le discours du président Bah N’Daw

S’agissant du discours de Choguel Kokala Maiga, porte-parole du M5 RFP, il ne semble pas varié et s’est articulé principalement sur cinq grands axes, à savoir la rectification de la transition afin de jeter les bases de la refondation du Mali Koura, la lutte implacablement contre la corruption et la délinquance financière, la dissolution du gouvernement et du CNT, la création d’un organe unique de gestion des élections, et la justice dans les tueries des 10, 11, 12 juillet lors des manifestations du Mouvement du 5 juin. Pour le porte-parole du M5 il ne saurait y avoir un Mali Koura sans auditer les différents départements et structures et surtout les fonds alloués dans le cadre de l’achat des équipements pour les FAMA. Choguel a fini par lancer un appel pressant au Président de la transition pour qu’il se ressaisisse afin de rentrer dans l’histoire.

En réponse, le Président de la Transition s’est dit honorer de la présence des cadres du M5 RFP et a profité de l’occasion pour tendre sa main à l’endroit de tous les fils et de toutes les filles du Mali afin que chacun mette un peu d’eau dans son vin. La question que bon nombre d’observateurs se posent est celle de savoir si Bah N’Daw pourrait satisfaire aux revendications du M5, sans toucher aux intérêts de la junte. Il serait alors entre le marteau de la junte et l’enclume du M5 RFP. Et pourtant Bah N’Daw a beaucoup plus à gagner en s’alliant au peuple à travers le M5 RFP plutôt que de suivre un groupuscule de militaires et leurs affidés qui n’ont d’autres ambitions que de jouir des privilèges et autres avantages liés à leurs postes. A défaut de satisfaire totalement aux revendications du M5 RFP, le Président de la transition pourrait accéder à quelques-unes comme entre autres la dissolution du gouvernement afin d’y intégrer les membres du M5, l’élargissement du CNT, voir son purge afin d’y mettre certaines compétences. Il doit amorcer la lutte contre la corruption et surtout diligenter la mise en place d’un organe unique de gestion des élections. En faisant cela il aurait désamorcé la bombe politique, et en ce moment il lui restera de désamorcer la bombe sociale afin de stabiliser la transition. Tout autre discours serait fallacieux et inopportun.

Youssouf Sissoko