Le Royaume-Uni " poignardé dans le dos " a renfloué la France au Mali, seulement pour que Macron déclenche le chaos de Jersey Publié le lundi 10 mai 2021

Les autorités françaises ont annoncé que les pêcheurs de Jersey seront interdits de débarquer leurs prises dans trois ports en réponse au premier grand différend commercial de l’ère du Brexit. Cela survient quelques jours après que la nation de M. Macron a menacé de couper l’électricité de la dépendance de la Couronne sur les permis de pêche. Cette décision a vu environ 60 pêcheurs français descendre sur le port principal de l’île anglo-normande, Saint-Hélier, en signe de protestation, provoquant l’envoi rapide de deux navires de la Royal Navy – le HMS Severn et le HMS Tamar.



La France a alors risqué une escalade des tensions en envoyant deux navires dans la zone “dans un esprit de responsabilité” après avoir accusé Jersey d’avoir violé l’accord commercial post-Brexit signé par le Royaume-Uni.



En représailles tit-pour-tat, les dirigeants locaux de La Manche, en Normandie, ont déclaré que les bateaux de l’île de la Manche seraient désormais suspendus de l’entrée dans les ports de Granville, Barneville-Carteret et Dielette jusqu’à nouvel ordre.



L’ancien officier de l’armée, M. Drummond, a critiqué M. Macron pour avoir fait une “tempête dans une tasse de thé” et a souligné le contenu apparent du président français au Royaume-Uni au cours des derniers mois.



Il a déclaré: «Le problème avec la France est qu’ils n’ont pas été utiles dans la relation que nous essayons de construire avec l’Europe après le Brexit.



«En particulier, le blocus du Royaume-Uni par Macron juste avant Noël était totalement inacceptable.



«Il faisait ça pour manœuvrer politiquement en interne, mais les dégâts qui ont causé aux relations franco-anglo-saxonnes étaient énormes.



“Vous vous attendriez à ce qu’un ennemi vous traite comme ça, pas un allié.”



M. Drummond était particulièrement frustré par Paris car la Grande-Bretagne a passé les trois dernières années à “aider la France” avec une mission de résolution de l’ONU baptisée Opération Barkhane.



Depuis 2018, la RAF exerce des rôles hors combat au Mali.





Les deux navires de la Royal Navy ont quitté Jersey, mais «restent en attente» à la suite de discussions entre les responsables de Jersey et les pêcheurs français.



Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la situation «était résolue», mais les autorités de Jersey ont promis de poursuivre les pourparlers avec la France pour apaiser les tensions.



La querelle a éclaté sur les nouvelles licences que les pêcheurs français ont dû obtenir du gouvernement de Jersey pour continuer à opérer.



Mais les pêcheurs de Jersey ont maintenant affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de débarquer leurs traits en France.



Ian Gorst, ministre des relations extérieures de Jersey, a déclaré vendredi qu’il pensait que la décision était contraire à l’accord commercial sur le Brexit.



Il a déclaré: «Pour cette raison, nous renvoyons immédiatement l’avis de cette décision à la Commission européenne.»



