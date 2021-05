Coupe du Mali de football: les représentants de la ligue de Bamako sont connues - abamako.com

Le dernier tour des éliminatoires de la phase de ligue de la coupe Mali de football du District de Bamako a donné son verdict. Le FC Binga a éliminé le FC Gaoussou 1-0. C'est par ce même score que l'AS Réal est tombé devant LCBA. Le Stade malien de Bamako a, pour son compte, éliminé l'Association Sportive de Korofina (ASKO) par un score de 2-0 quand Yeelen Olympique a disposé de l'USFAS aux tirs au but.



Pour l'édition 2021, de la coupe du Mali de football, la ligue de Bamako sera représentée par le FC Binga, LCBA, Yeelen Olypique et le Stade malien de Bamako. Les habitués de cette compétition, le Djoliba AC et l'AS Réal ont été éliminés dès la phase de District respectivement par le FC Binga et LCBA. Maintenant, la place sera laissée à la phase fédérale qui regroupe les représentants des différentes ligues de football du Mali. L'attar club de Kidal représentera la ligue de football de Kidal à cette phase fédérale.



Fsanogo