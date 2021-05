Un camion saute sur une mine à Tessalit: Deux morts, le véhicule endommagé - abamako.com

News Région Article Région Un camion saute sur une mine à Tessalit: Deux morts, le véhicule endommagé Publié le lundi 10 mai 2021 | L’Indépendant

Deux civils décrits comme des orpailleurs ont trouvé la mort, au cours du weekend dernier, après le passage de leur camion sur un engin explosif improvisé (EEI). L’explosion s’est produite non loin du camp de l’armée. Toute chose qui laisse croire que les militaires étaient bien la cible des assaillants et non les civils. Ce qui suppose une très vive vigilance pour les soldats maliens ou leurs partenaires engagés dans cette zone également en proie à des attaques terroristes ou des agissements d’élément incontrôlés des mouvements signataires de l’accord pour la paix.



A.D



Source: l’Indépendant