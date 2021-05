Le Médiateur de la CEDEAO reçu à la Primature - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Médiateur de la CEDEAO reçu à la Primature Publié le lundi 10 mai 2021 | Primature

Tweet



Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M.Moctar Ouane a reçu ce lundi le Président Goodluck Jonathan, Médiateur de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l' Ouest (CEDEAO) en visite au Mali.

Si aucune préoccupation particulière ne motive la présente mission de l’Organisation sous régionale, le Président Goodluck Jonathan et sa délégation inscrivent leur présence dans le cadre des consultations régulières pour le suivi du processus de Transition en cours au Mali.

La délégation a eu droit à une revue des progrès considérables accomplis depuis sa dernière mission.

Il s’agit entre autres de l’adoption du PAG, de la publication du chronogramme des élections et de la mise en place du Comité d’Orientation Stratégique, un organe consultatif inclusif qui œuvre pour la réussite des réformes.

M.Moctar Ouane a également informé la délégation sur sa mission à Mopti avec la réunion délocalisée du Cadre Politique pour la Gestion de la Crise au Centre.

Le Président Goodluck Jonathan a félicité le Premier ministre pour les efforts déployés et l’a invité à poursuivre cette dynamique en impliquant d’avantage toutes les parties aux discussions relatives à la réorganisation territoriale, à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation ou encore à la création d’un organe unique de gestion des élections.

CCRP/Primature