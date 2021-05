La délégation de la CEDEAO à Bamako: Pour ne pas attirer la foudre de guerre de Goodluck Jonathan, Bah N’Daw rencontre la classe politique et société civile - abamako.com

News Politique Article Politique La délégation de la CEDEAO à Bamako: Pour ne pas attirer la foudre de guerre de Goodluck Jonathan, Bah N’Daw rencontre la classe politique et société civile Publié le lundi 10 mai 2021 | L’Inter de Bamako

Ce n'est pas de gaité de coeur que le président Bah N'Daw a reçu à Koulouba jeudi et vendredi le M5 RFP et la société civile il a initié ces rencontres pour faire croire au médiateur de la CEDEAO Goodluck Jonathan qui a entamé une visite hier dimanche dans notre pays pour s'enquérir de l'évolution de la transition au Mali et de soutenir les efforts de sortie de crises que l'inclusivité de la transition est une réalité . Alors qu'il n'en est rien dans les faits.