Racket sur la voie publique : des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des fonctionnaires de police mis en cause

Racket sur la voie publique : des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre des fonctionnaires de police mis en cause Publié le lundi 10 mai 2021

© aBamako.com par A S

La Direction générale de la Police nationale a décidé de sévir contre les rackets sur la voie publique. En témoigne le communiqué ci-dessous consécutif à un constat fait, en personne, par le ministre de la Sécurité, ministre de tutelle, quant à la confirmation de cette réalité sur les routes.



Suite aux faits de racket sur la voie publique constatés par le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile en personne, commis ces jours derniers par des policiers, la Direction Générale de la Police Nationale informe que :

Des mesures disciplinaires ont été immédiatement prises à l’encontre des fonctionnaires mis en cause.

Par ailleurs, l’Inspection Générale de la Police Nationale a été saisie aux fins de situer les responsabilités, et tous les agents reconnus coupables d’infraction seront sanctionnés avec la plus grande sévérité.

La Police Nationale tient à rassurer l’opinion publique malienne qu’elle ne tolérera aucun comportement délictueux ou manquement quelconque à son éthique professionnelle et qu’elle attend de ses serviteurs la plus grande probité.



La Direction Générale