Le Médiateur de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la crise malienne, l’ancien Président Nigérian, Goodluck Jonathan achèvera, aujourd’hui mardi 07 septembre 2021, sa visite de supervision de la mise en œuvre des actions de la Transition. De sa rencontre avec le Premier ministre en passant par les Organisations de la Société Civile (OSC) et les partis politiques, la question de la durée de la prolongation de la transition a occupé une place importante lors des débats. Le Médiateur de la CEDEAO a insisté sur la tenue des élections à bonne date en estimant que c’est possible si les Maliens se mettent d’accord sur la question.



Accompagné de Mme le ministre des Affaires Étrangères du Ghana, du président du Conseil des ministres de la CEDEAO, du président de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Médiateur Goodluck Jonathan a rencontré les autorités et les Forces vives de la Nation, hier lundi 06 septembre.



À la Primature, il a échangé avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga qui avait certains membres du Gouvernement à ses côtés. Dans ses propos, le Premier ministre a évoqué les progrès réalisés dans le cadre de la conduite de la transition à commencer par l’adoption du Plan d’Action du Gouvernement (PAG).



