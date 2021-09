Le vice-ministre tchèque de la Défense met en garde contre les activités de la Russie au Mali - abamako.com

Le vice-ministre tchèque de la Défense met en garde contre les activités de la Russie au Mali
Publié le mardi 7 septembre 2021

Le vice-ministre tchèque de la Défense met en garde contre les activités de la Russie au Mali. La Russie tente de « convaincre les Maliens que l’UE occupe le Mali » et est « très active dans ce domaine » : le vice-ministre de la Défense, Jan Havránek, a mis en garde contre la manière dont la Russie présente la mission de formation de l’UE au Mali (EUTM Mali).



« Mais c’est absolument faux. Nous devons expliquer aux populations locales pourquoi nous sommes là et ce que nous y faisons », a déclaré M. Havránek.



Havránek a également noté que les populations locales au Mali ne sont pas au courant de la mission de l’UE dans ce pays. L’UE devrait se concentrer sur la communication stratégique qui devrait faire partie intégrante des missions de l’UE dans la région du Sahel, a-t-il ajouté.



Une telle communication stratégique — non seulement au Mali mais aussi dans d’autres parties du monde — fait partie des priorités absolues du ministère tchèque de la Défense. Comme l’a appris EURACTIV République tchèque, le pays veut promouvoir cet objectif lorsqu’il prendra la présidence tournante du Conseil de l’UE au second semestre 2022.



Selon Havránek, l’armée tchèque, qui a commandé la mission de l’UE au Mali en 2020 et qui poursuit aujourd’hui son déploiement, devrait s’inspirer de son expérience en Afghanistan pour renforcer ses capacités et ses moyens au Mali.



« Il est nécessaire de renforcer la fourniture d’équipements de qualité aux forces locales, cela pourrait être soutenu par la Facilité européenne pour la paix », a ajouté Havránek. (Aneta Zachová | EURACTIV République tchèque)