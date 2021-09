Montée des couleurs : Le président Assimi Goïta dirige la cérémonie à Koulouba - abamako.com

Montée des couleurs : Le président Assimi Goïta dirige la cérémonie à Koulouba
Publié le mardi 7 septembre 2021 | L'Essor

Le colonel Assimi Goita s`adressant à la nation malienne.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a dirigé, hier à Koulouba, la cérémonie de montée des couleurs. La cérémonie a réuni le personnel militaire et civil de la présidence de la République. Le chef de l’État a décidé, récemment, que désormais le drapeau sera monté le premier lundi de chaque mois dans tous les services de notre pays. Et tout le personnel des différentes structures doit assister à cette cérémonie.





La montée des couleurs d’hier, à Koulouba, a commencé à 7h 28mn après l’arrivée du colonel Assimi Goïta. Le personnel du palais présidentiel, hommes et femmes, en deux colonnes de part et d’autre du mât, a assisté à la montée des couleurs au rythme de l’hymne national.



Le capitaine Mahamane Maïga, commandant de la 3è compagnie du Groupement spécial de la sécurité présidentielle (GSSP), a commandé la cérémonie. C’est un moment pour le personnel militaire, paramilitaire et civil de communier autour du drapeau, symbole suprême de notre patrie, de notre indépendance et des valeurs qui doivent incarner le comportement de tout citoyen.



À l’occasion, l’hymne national du Mali sera chanté en chœur pour exhorter nos compatriotes à persévérer dans le combat pour la recherche de la paix et de la stabilité sur chaque mètre carré du territoire national.



En ces moments difficiles, le pays a plus que jamais besoin de l’engagement patriotique de tous, debout sur les remparts et résolus de mourir pour l’instauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire.





Oumar DIAKITÉ



Source : L’ESSOR