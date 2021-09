Gouvernement et classe politique : Échanges autour des élections et des assises nationales de la refondation - abamako.com

Gouvernement et classe politique : Échanges autour des élections et des assises nationales de la refondation Publié le mardi 7 septembre 2021 | L'Essor

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet

Dans le cadre de ses rencontres avec les forces vives de la nation, le gouvernement s’est entretenu, hier, avec la classe politique. Cette rencontre, qui s’est déroulée au Centre international de conférence de Bamako, a enregistré la présence des ministres de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga.









La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sékou Dicko, était aussi présente.

Dans ses propos liminaires, le ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les institutions a rappelé que les axes du Plan d’action du gouvernement (PAG) répondent à trois besoins forts de notre peuple : sécurité, justice et refondation. Refondation, a poursuivi Ibrahim Ikassa Maïga, parce qu’aujourd’hui, «nous nous sommes rendus compte que tous les compartiments de notre superstructure étatique et même de notre société ont été atteints de dysfonctionnements majeurs».



Lesquels ont installé notre pays dans une crise multidimensionnelle qui est d’ordre constitutionnel, institutionnel, administratif, mais qui touchent aussi les questions électorales, d’éducation, de santé, de défense, de sécurité, de gouvernance des affaires publiques… «Oui, nous sommes au plus mal, il va falloir se reprendre», a alerté le ministre en charge de la Refondation de l’État.



Pour Ibrahim Ikassa Maïga, aujourd’hui, il sied de se pencher un peu plus sérieusement sur ces réformes et prendre une décision résolue sur une base consensuelle, inclusive pour justement repenser ce Mali nouveau. «C’est cela le chantier de la refondation : ne plus envisager de façon parcellaire les réformes de l’État, mais plutôt de façon globale et holistique», insistera-t-il. Ce, pour que nos compatriotes regardent ensemble ces chantiers, les mettent en concordance, de façon intégrée, pour qu’il y ait un nouveau système prêt à être mis en marche.



Pour y parvenir, le gouvernement que dirige Dr Choguel Kokalla Maïga a proposé les Assises nationales de la refondation qui consistent à écouter tous les Maliens sur nos choix définitifs en matières constitutionnelle, institutionnelle, de gouvernance, de développement. Mais aussi de justice, de défense et de sécurité, d’éducation, de santé…



Au cours de cette réunion, les échanges ont essentiellement porté sur l’organisation des Assises nationales de la refondation (ANR) et de la création de l’Organe unique de gestion des élections (OGE). Si certains participants ont apprécié ces deux initiatives, d’autres s’y sont opposés. Concernant l’ANR, ces derniers ont estimé que la tenue de ce forum n’est que la répétition du Dialogue national inclusif. Ils ont également contesté le caractère obligatoire de ses recommandations. S’agissant de l’Organe unique, ils ont demandé le maintien des structures actuelles de gestion des élections compte tenu du délai restant de la Transition.



Certains participants ont demandé la publication d’un chronogramme précis des élections, d’autres ont sollicité la publication des termes de référence des ANR. Ont pris part à cette rencontre les partis qui composent la Cofop, le parti Yelema, le parti Codem, le parti PRVM.





Bembablin DOUMBIA



Source : L’ESSOR