Visite du ministre togolais des Affaires étrangères à Bamako : La Guinée aussi était au cœur des échanges - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Visite du ministre togolais des Affaires étrangères à Bamako : La Guinée aussi était au cœur des échanges Publié le mardi 7 septembre 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le ministre des affaires étrangères du Togo, prof. Robert Dussey, reçu à Koulouba le 6 septembre 2021 par le colonel Assimi Goïta

Tweet

Le président de la transition, le colonel Assimi Goita, a reçu hier lundi le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey. Les échanges ont porté sur la sécurité dans le Sahel, vaste sujet et source de préoccupations pour toute la région ouest-africaine où se multiplient les coups d’Etat.

Au cours de l’entretien, M. Dussey ’a exprimé au président de la transition, au nom du président Faure Gnassingbé, toutes les félicitations du Togo pour les efforts qu’il ne cesse de déployer pour contribuer à l’apaisement du climat politique et à la réconciliation nationale au Mali’.



Il l’a également encouragé à intensifier la mise en œuvre des réformes préconisées par la Cédéao en vue d’une transition pacifique et inclusive devant déboucher sur des élections libres, démocratiques et transparentes, selon le communiqué publié par la partie togolaise.



De son côté, le colonel Assimi Goïta a renouvelé, au nom du peuple malien, sa gratitude au président togolais pour l’implication du Togo dans la recherche de solutions consensuelles aux crises qui secouent l’Afrique en général et menacent en particulier la stabilité au Mali et dans le Sahel.

Il a salué le professionnalisme des éléments des Forces de défense et de sécurité togolaises qui, dans un esprit de solidarité, combattent aux côtés des Forces armées maliennes au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et dans les autres opérations de maintien de la paix en Afrique.



Dans son bref séjour à Bamako, le diplomate togolais a également rencontré son homologue, Abdoulaye Diop. L’occasion d’évoquer le coup de force militaire en Guinée.

Les deux officiels ont recommandé un dialogue national inclusif pour une transition pacifique afin d’aboutir à des élections démocratiques.



ANDROUICHA