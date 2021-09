Goodluck Jonathan à Bamako: Une rencontre avec l’imam Dicko au menu de son agenda - abamako.com

News Politique Article Politique Goodluck Jonathan à Bamako: Une rencontre avec l’imam Dicko au menu de son agenda Publié le mardi 7 septembre 2021 | aBamako.com

Rencontre entre SEM. Goodluck Jonathan et l`imam Mahmoud Dicko le 06 septembre 2021 à Bamako

SEM. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, en mission de 3 jours dans notre pays depuis le dimanche, a reçu le lundi 6 septembre 2021, l’imam Mahmoud Dicko, Président du Centre pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel qui porte son nom. L’entretien a eu lieu à l’hôtel Radisson Collection (ex Sheraton) aux environs de 18h30.



Durant l’entretien les deux personnalités ont abordé les questions de paix, de sécurité, de la cohésion sociale au Mali. SEM. Goodluck Jonathan a salué le rôle positif que joue l’imam Mahmoud Dicko dans la prévention et la résolution des conflits au Mali. A son tour l’imam Mahmoud Dicko a informé son excellence, le médiateur de l’initiative du collège des leaders religieux pour la paix, le dialogue et la réconciliation nationale au Mali. Son excellence Goodluck Jonathan a félicité cette initiative des leaders religieux pour mobiliser les maliens et maliennes en faveur de la paix.

Les deux personnalités ont fait un tour d’horizon sur les défis et perspectives actuels liés au processus de la transition et à la crise sécuritaire que traverse le pays. Votre serviteur Boubacar Ba a assisté à l’audience et a servi d’interprète pendant l’entretien. Ci-dessous la photo avec les deux personnalités.



Coordinateur scientifique du Centre de l’imam Mahmoud Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel/ Bamako-Mali.