Affaire commandant de la Forsat: Enfin le dénouement! Publié le mardi 7 septembre 2021

La Synergie des syndicats de la Police a été reçue ce jour, 07 septembre 2021 respectivement par le Directeur Général de la Police Nationale et le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile

A l'issue des *échanges* , des garanties d'une procédure équitable respectant les droits de la défense ont été données.



Des discussions ont eu lieu également avec d'autres autorités *judiciaires et politiques* qui ont été attentives au cri de cœur des policiers et au danger que pourrait susciter le dénouement malheureux de cette affaire.

La synergie a également échangé avec le Commandant Forsat de la Police qui a exprimé sa volonté délibérée de se soumettre à la justice en respectant les termes du mandat de dépôt décerné contre lui.



La synergie des syndicats de la Police, ''mettant le pays au dessus de tout,'' s'est dite satisfaite des garanties données par les différentes autorités qu'elle a rencontrées. Elle prend acte de la décision du Commandant Forsat de la Police et ne s'opposera pas à son exécution selon un communiqué qu'elle a publié.



"Cependant, la synergie tient à rassurer l'ensemble des Fonctionnaires de Police, qu'elle suit avec attention et vigilance, l'évolution de ce dossier. Par conséquent, la synergie des syndicats de la Police suspend son mot d'ordre d'appel au rassemblement prevu le mardi 07 septembre 2021 au GMS.

Elle remercie l'ensemble des fonctionnaires de Police pour leur mobilisation et les exhorte à rester vigilants, soudés et mobilisés." peut-on lire dans ce communiqué signé du Sergent Chef Boubacar Rama, le Porte parole de la Synergie.



