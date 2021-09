Bara Musso lance « Épices nafama » - abamako.com

Bara Musso lance « Épices nafama » Publié le mardi 7 septembre 2021 | Mali Tribune

La Société Aminata Konaté a lancé vendredi 3 septembre, une nouvelle épice, « Nafama ». La seconde phase du lancement a eu lieu au CICB, en présence de plusieurs personnalités, dont Mme Camara Aminata Camara de la mairie de la Commune VI, le Président Directeur général de la Société Bara Musso, Bourama Doumbia, ainsi que ses proches collaborateurs.









Pour protéger les femmes contre les maladies et assurer une bonne qualité du lait maternel, Bara Musso a créé un nouveau produit Nafama qui contient des Compléments Minéraux Vitaminiques (CMV). Ces compléments minéraux vitaminiques permettent de rééquilibrer les rations et d’apporter le bon dosage de micronutriment. Ils constituent avec les protéines, les fibres, les matières grasses, l’amidon ou l’eau, le carburant du corps humain. Ils sont accompagnés de plus de 12 vitamines, toutes essentielles pour l’homme.



Bourama Doumbia, le Président Directeur général de la Société Bara Musso rappelle que, chacune d’entre elles a un rôle précis et peut participer à différents métabolismes. Selon lui, Elles stimulent le système immunitaire, participent aux fonctions musculaires, cardiaques, digestives et favorisent la croissance.



Lala Touré, directrice commerciale dira : « Nafama est une nouvelle épice qui a vu le jour grâce au partenariat entre Bara Musso et projet Meriem de l’ONG Gret-Mali ».



Cette nouvelle épice conditionnée dans un emballage de 5g est un condiment fortifié spécialement conçu pour les femmes. Elle est proposée en deux parfums : gingembre-curcuma-ail et clou de girofle-soumbala.



« Depuis 2008, l’entreprise dont j’ai l’honneur d’être la directrice commerciale, soutient les ménagères à travers la production et la distribution des produits culinaires ».



Bara Musso a su allier la maîtrise de son savoir-faire traditionnel et son développement en direction des nouveaux marchés, grâce aux efforts et à l’abnégation des uns et des autres.







Bintou Diawara