Lutte contre le terrorisme : Les armées malienne et française main dans la main Publié le mardi 7 septembre 2021

Le chef d’état-major des Armées françaises, le général d’armée Thierry Burkhard, accompagné d’une forte délégation, est arrivé le week-end dernier dans notre pays. Il s’est entretenu, samedi, avec le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants, le général Sidiki Samaké. C’était en présence du chef d’état-major général des Armées, le général Oumar Diarra, de l’ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer et bien d’autres personnalités.









Cette rencontre a permis de passer en revue la coopération militaire qui existe entre notre pays et la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. «Il a été question de partenariat, de la manière dont on coopère et dont on doit encore progresser», a confié le chef d’état-major des Armées françaises au terme de la rencontre, qui s’est déroulée à huis clos. Thierry Burkhard ne perd pas de vue la dangerosité des groupes armés terroristes, qui cherchent à soumettre la population, notamment par la terreur.



Mais aussi, à étendre leur périmètre de contrôle. «Pour cela, il faut, absolument, qu’on coordonne notre action et qu’il y ait une grande synergie qui soit donnée à notre activité», a exhorté l’officier général français. Toute chose qui, selon lui, nécessite de discuter, d’échanger, de faire évoluer «nos procédures et de trouver le bon réglage».



Il a, par ailleurs, déclaré que la force Barkhane va s’adapter car, dira-t-il, l’ennemi évolue et change. Toutefois, a précisé Thierry Burkhard, cette adaptation ne signifie pas le retrait de son pays. «La France reste, elle continue à s’engager en termes de partenariat, de combat, en termes de réassurance et de coopération avec de nouveaux domaines qui ont été trouvés», a-t-il réaffirmé.



Auparavant, le chef d’état-major français a eu une séance de travail avec son homologue malien. Au cours de cette rencontre, élargie à leurs proches collaborateurs, le général Oumar Diarra a dévoilé son intention de mettre en œuvre «un plan de réorganisation, aussi bien en termes d’opération à conduire qu’en termes organiques pour l’armée de terre malienne». Appréciant cette initiative de son homologue, Thierry Burkhard, a estimé qu’à travers le dialogue, la coopération entre son pays et le Mali sera plus adaptée et renforcée.



Bembablin DOUMBIA



Source : L’ESSOR