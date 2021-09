Mali: vie économique et sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: vie économique et sociale Publié le mardi 7 septembre 2021 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

Lancement de la campagne des 16 jours d`activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles

Bamako, le 26 Novembre 2020, le monument de l`indépendance a abrité la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d`activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Tweet



Malgré quelques améliorations et augmentation (PNUD, 2016), le Mali

est ainsi classé parmi les derniers pays du monde, selon l’Indice de

développement humain (IDH). Pendant le second mandat d’Alpha

Oumar Konaré (1997-2002), le président s’était caractérisé par son

laxisme dans les domaines économique, social et éducatif. Sur le plan

économique, il a poursuivi la politique de libéralisation économique

lancée par l’ancien président Moussa Traoré, sous le contrôle du Fonds

monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), qui s’était

traduite par un bradage de la plupart des entreprises et sociétés d’État

maliennes, ainsi que la perte du contrôle du pays et de l’État sur ces

dernières (EDM, CMDT, Chemin de fer du Mali, Aéroport du Mali,

SOTELMA, COMATEX, Hôtel de l’Amitié, etc.). N’étant plus maître de sa

vie économique et sociale laissée entre les mains aléatoires et le bon

vouloir des sociétés et firmes étrangères, le pays a souffert de la

pauvreté généralisée que le PNUD a bien analysée à travers l’Indice de

développement humain (IDH).

Les nombreux prêts, dons et subventions que le pays a reçus au titre de

la réduction de la pauvreté n’ont pas pu réduire cette dernière, ni

résorber le chômage et le sous-emploi notamment des jeunes. La

conséquence inéluctable de cette politique laxiste d’Alpha Oumar

Konaré, c’était l’exode massif des jeunes (notamment ceux éjectés du



système éducatif en crise) et des adultes à l’intérieur et à l’extérieur du

Mali et l’émigration clandestine hors du continent en Europe pour tenter

de solutionner leur problème de chômage et de sous-emploi, et envoyer

de l’argent aux parents pauvres restés sur place.