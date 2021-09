Affaire du commandant Oumar SAMAKE et des victimes du 10, 11 et 12 juillet 2020: le procureur de la commune III rassure - abamako.com

Affaire du commandant Oumar SAMAKE et des victimes du 10, 11 et 12 juillet 2020: le procureur de la commune III rassure Publié le mardi 7 septembre 2021

Dans le communiqué ci-dessous, le procureur général près du tribunal de grande de la commune III du district de Bamako rassure quant à la gestion de l'affaire du commandant Oumar SAMAKE replacé en détention et des victimes des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020.



Le procureur général près du tribunal de grande de la commune III du district de Bamako, en charge du pôle économique et financier de Bamako informe l'opinion de ce que le commandant de la FORCAT, le commissaire Oumar SAMAKE, dont la détention avait été interrompue le 03 septembre 2021, a été replacé en détention le lundi 06 septembre 2021.

Le procureur rassure que cet incident n'entame en rien la détermination de la justice à poursuivre, dans la totale impartialité et le respect strict de la loi, les investigations dans ce dossier relatif à l'affaire des évènements du 10, 11 et 12 juillet 2020



Il rappelle que toute obstruction faite à l'exercice de la justice constitue une atteinte à l'état de droit dont le respect incombe à chaque citoyen.

Le procureur de la République tient, en outre, à rassurer contre toute idée d'une justice sélective dans la conduite de ce dossier.



Le procureur rassure enfin que l'opinion sera tenue informée de l'évolution des investigations en cours dans les limites du respect du secret de l'information judiciaire.



Procureur de la République

Oumar Fati