Paix et réconciliation au Mali : La « Nuit de la Paix » initiée

Paix et réconciliation au Mali : La « Nuit de la Paix » initiée Publié le mercredi 8 septembre 2021 | Le Pays

Pour édifier l’opinion publique nationale sur l’ambitieux projet de « la nuit de la paix » qui se tiendra le 26 septembre 2021, le Ministre de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, M. Andogoly Guindo était face à la presse le lundi 6 septembre 2021 au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).



Pour revivre la paix et la cohésion sociale comme jadis au Mali, les plus hautes autorités de la transition ont initié une soirée dénommée « La Nuit de la Paix ». Cette activité artistique et culturelle se tiendra, le 26 septembre prochain, au Centre International des Conférences de Bamako (CICB).



Pour le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, l’évènement a pour but de rappeler à l’ensemble de la population malienne, du Nord au Sud, le riche patrimoine légué par les ancêtres en matière du vivre ensemble. Aujourd’hui, la reconstruction d’un nouvel Etat et d’une nouvelle Nation dominent les besoins récemment exprimés par l’ensemble des forces vives de la nation, surtout dans le secteur de la paix et de la sécurité. C’est pourquoi, le département en charge de la culture a présenté cette activité comme une matérialisation de l’attachement des Maliens à la paix et à la cohésion sociale. Parallèlement , « La Nuit de la Paix » vise également à « faire de la culture, un vecteur de la cohésion sociale, de la recherche de la paix, d’intégration économique et sociale pendant et après la période de la transition » a indiqué le premier responsable du département, Andogoly Guindo après avoir souligné que c’est une « réponse aux multiples besoins urgents de la réconciliation nationale et du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, des vertus séculaires et inaliénables au peuple malien ».



Beaucoup de questions ont été posées sur la nature d’un tel évènement festif en cette période de crise profonde. Le ministre a soutenu par la thèse que c’est dans l’esprit des hommes que nait la guerre et que c’est dans leur esprit qu’il faut semer la paix. Comme cela ne peut se faire avec de la violence encore, les plus hautes autorités du pays ont donc décidé d’initier cette nuit dédiée à la paix, afin de jauger cette piste pour circonscrire, éliminer toute la haine causée par des années de conflit. Selon lui, l’objectif n’est nullement de se montrer indifférent à la souffrance des populations des localités en crise, mais de montrer que malgré la crise et la volonté des ennemis de semer la terreur, on reste vivant et fort.



Au menu, une succession de tableaux artistiques qui permettra de mettre en avant les valeurs endogènes du Mali, surtout en matière de gestion des conflits. « Nos mécanismes traditionnels de prévention et de règlement de conflit (Sinankouya, Maaya, Djo…) » a indiqué le ministre. Des tableaux qui permettront également de rappeler que les droits de l’homme ont été gravés en lettres d’or dans la charte de Kurukanfouga, depuis 1236. « Cette soirée sera également le lieux pour insister sur la mosaïque de culture malienne fondée sur la diversité de nos communautés linguistiques bambara, malinké, maure, tamasheq, peulh, dogon, senoufo, sonrhaï,( ..) , conformément au fruit de la formule unificatrice du Mali « Un Peuple – Un But- Une Foi », à la vision édictée par l’UNESCO qui affirme que la culture, dans toute sa diversité, s’entend comme une source de régénération permanente pour éviter la stagnation et le déclin de l’humanité, etc.



Placée sous la Présidence du Président de la Transition, Son Excellence Assimi Goïta, la Nuit de la Paix a reçu, selon le ministre, le soutien de l’ensemble des membres du Gouvernement. Cela, au regard du rôle que la culture a toujours joué surtout en matière de la paix et de construction de l’homme au plan social, politique, économique, émotionnel, intellectuel. C’est pourquoi, le ministre a exhorté à l’ensemble des parties prenantes à porter en elles, lors de cette activité, des messages forts de paix, d’unité nationale, de cohésion sociale et du vivre ensemble, d’avoir un nouveau point d’appui, d’avancer inexorablement vers la route de l’espoir, de prendre une meilleure direction dans l’intérêt supérieur du pays.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS