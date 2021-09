Dr Oumar Mariko au sortie de la rencontre avec la CEDEAO; « Peu importe la durée de la transition, ce qui nous préoccupe c’est lutter contre la mauvaise gouvernance » - abamako.com

Oumar Mariko

Le Président du parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) a pris part à la rencontre, ce lundi 06 septembre, entre la classe politique et les émissaires de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). À sa sortie de la rencontre, le Dr Oumar Mariko n’a pas manqué de se prononcer sur la prolongation de la transition qui était au cœur des échanges et fait polémique actuellement dans pays.



L’ancien député élu à Kolondiéba, l’honorable Oumar Mariko, s’est exprimé sur la rencontre avec les émissaires de la CEDEAO. Le Président du parti SADI a clairement expliqué la position de son parti sur plusieurs sujets ayant fait l’objet de la visite de la CEDEAO au Mali.



En effet, pour le Dr Oumar Mariko, « l’intérêt de la visite de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) était de rappeler et insister sur le respect du délai de la Transition, des dates des élections ».



DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON