Transition : La Cedeao préoccupée par l’organisation des élections - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition : La Cedeao préoccupée par l’organisation des élections Publié le mercredi 8 septembre 2021 | L’Essor

© aBamako.com par AS

Suivi de la sortie de crise: le Médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, rencontre le Premier ministre, Choguel Maïga, à la Primature

Bamako, le 6 septembre 2021. Le Médiateur de la CEDEAO, l`ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, et sa délégation, ont rencontré le Premier ministre, Choguel Maïga, à la Primature, dans le cadre du suivi du processus de sortie de crise au Mali. Tweet

La délégation conduite par le médiateur Goodluck Jonathan a échangé hier avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta



En visite dans notre pays dans le cadre du suivi-évaluation de la Transition, le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) pour le Mali, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a été reçu hier à Koulouba par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Le médiateur et sa délégation ont ainsi échangé avec le chef de l’État sur la conduite du processus, après avoir écouté le Premier ministre, les regroupements politiques et les acteurs de la société civile.



«L’heure n’est plus aux déclarations, mais aux actions», a fait remarquer Goodluck Jonathan qui a inscrit cette énième mission dans la continuité des efforts au niveau de l’organisation sous-régionale pour aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle. Goodluck Jonathan a souhaité que les autorités respectent le délai du processus électoral



À cet égard, il a insisté sur la tenue des élections pour que «nous puissions à la fin de la Transition, au mois de février 2022, avoir un nouveau président démocratiquement élu et un gouvernement en place pour diriger les affaires au Mali». Telle est, selon l’ancien président du Nigeria, la «principale préoccupation de la Cedeao».



Il a indiqué que la Cedeao est en phase avec les regroupements politiques et organisations de la société civile qui ont tous souhaité que les élections soient organisées dans le délai.



«Tous sont d’accord avec nous que l’essentiel aujourd’hui, c’est de pouvoir créer les conditions pour aller aux élections. Cela est la principale préoccupation de tous les acteurs que nous avons pu rencontrer », a déclaré Goodluck Jonathan.



Issa DEMBÉLÉ