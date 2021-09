Qu’est-il arrivé au Docteur Kalilou Doumbia, ex-secrétaire général de la présidence de la transition ? - abamako.com

Qu'est-il arrivé au Docteur Kalilou Doumbia, ex-secrétaire général de la présidence de la transition ? Publié le mercredi 8 septembre 2021 | L'Indépendant

Le Docteur Kalilou Doumbia, ex-Secrétaire général adjoint puis Secrétaire général de la Présidence de la Transition, sous le magistère du Président Bah N’Daw, a disparu, hier, entre son domicile, sis à l’hippodrome 2, et la Faculté de Droit et des Sciences juridiques (FSJP/ex-ENA), située sur la route de Koulouba, où il enseigne. Ce jeune docteur en droit de 35 ans avait été promu Secrétaire général de la Présidence de la République par le Président Bah N’Daw, le 29 janvier 2021. Il a été relevé de ses fonctions, après la destitution du Président Bah N’Daw, par le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta.









Selon des sources concordantes, depuis son éviction de la Présidence, il est resté très discret et s’est entièrement consacré à ses cours de droit. Lundi 6 septembre 2021, il a quitté son domicile, vers midi, pour se rendre à la FSJP et c’est en cours de chemin qu’il a disparu.



D’après les mêmes sources, toutes les missions diplomatiques ainsi que le médiateur de la CEDEAO sont informés ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme au Mali et dans le monde.



