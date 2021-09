Prolongation de laTransition: Des leaders religieux et les partis politiques contre la position du Chérif de Nioro - abamako.com

Prolongation de laTransition: Des leaders religieux et les partis politiques contre la position du Chérif de Nioro
Publié le mercredi 8 septembre 2021 | Le Combat

Réunion de plusieurs partis politiques de l`ex majorité présidentielle

Bamako, le 10 août 2021 plusieurs partis politiques se sont réunis pour demander les respect du délai de la transition





À quelques mois de la fin de la transition, des voix s’élèvent pour demander la prolongation de la transition ; d’autres disent le contraire. Actuellement, cette dissonance a même divisé les dignitaires religieux en deux grandes parties, ceux qui sont avec Mahmoud Dicko, Haïdara dit Bani, et ceux qui sont pour M’bouillé, le Chérif de Nioro que certains appellent ‘’ Achrafa chourafa’’. Cette division des dignitaires religieux en pareille situation n’est-elle pas révélatrice quand Assimi a donné sa parole devant Dieu et le peuple malien de finir la transition dans le délai prévu ?



Qui aura raison entre ces deux grandes parties des dignitaires religieux ? La mouvance d’un imam politicien ou l’autre ? Le suspense demeure, mais ne tardera pas à tomber. Déjà, il ne reste que six mois pour connaître le vainqu eur et le vaincu. Chacune des deux parties semblerait être sûre de sa capacité de mobilisation pour la cause qu’elle défend. Chacune d’elles pense que c’est un combat d’intérêt général qu’ils mènent. L’autorité du Chérif de Nioro n’a jamais été mise en cause, mais sa position dans cette affaire risquerait de le mettre en mauvaise posture. La bataille qu’il mène n’est pas gagnée d’avance. Un comité de suivi a été mis en place ce lundi, qui va sans doute donner des précisions sur le délai auquel sera astreinte la transition.



Déjà, une vingtaine des partis politiques ont fait savoir qu’ils sont contre la prolongation. En tout cas, il semblerait que le médiateur de la CEDEAO aurait laissé entendre que la transition ne sera pas prolongée. Va-t-on revoir les pros- prolongations de la transition sur le Boulevard de l’indépendance ?



Lansine Coulibaly LE COMBAT